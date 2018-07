Holandia wydala irańskich dyplomatów, Teheran odpowiada

Foto: Wikipedia (CC BY SA 4.0) Video: tvn24

6.05 | Ważą się losy porozumienia nuklearnego zawartego przed trzema laty z Iranem. - Jeżeli polityka irańska się nie zmieni, to Iran wznowi program atomowy w ciągu kilku lat po wygaśnięciu porozumienia. Co do tego wszyscy są zgodni, Iran będzie mógł mieć broń atomową, jeśli będzie chciał - prognozował. - Jeżeli je zerwiemy, damy najlepszy możliwy dowód, najbardziej "twardogłowym" ajatollahom, że ze światem nie ma co rozmawiać, ponieważ oni nie przestrzegają porozumień, które sami podpisali - mówił Konstanty Gebert, publicysta, w programie "Horyzont" na TVN24 BiS.

