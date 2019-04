Dyngus Day w USA. Kandydat w wyborach prezydenckich podpisał "Kielbasa order"

Polskie potrawy, tańczenie polki i spotkania na ulicach - tak mieszkańcy miasta South Bend w amerykańskim stanie Indiana w poniedziałek świętowali coroczny Dyngus Day. W tym roku obchody święta były szczególne, ponieważ otwierający je burmistrz Pete Buttigieg jest jednym z demokratycznych kandydatów do ubiegania się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Świętowanie Dyngus Day jest tradycją, z której od dawna słynie miasto South Bend w Indianie. Święto to wypada zawsze w polski Poniedziałek Wielkanocny, a swoją nazwą nawiązuje do tradycji śmigusa-dyngusa. Szczególnie popularne stało się od lat 50. za sprawą mieszkającej w tym rejonie USA dużej społeczności polskiego pochodzenia.

"Kielbasa order" z podpisem

Tegoroczna edycja była już 87. Tradycyjnie tego dnia restauracje i bary w South Bend oferują polskie kiełbasy, makarony, ziemniaki, jajka na twardo oraz "kapustę słodko kwaśną", czyli po prostu kiszoną.

Jest to okazja do spotkań na ulicach miasta, na których zespoły ludowe grają i tańczą w tym czasie tradycyjną polkę.

Dyngus Day rozpoczął się o godzinie 5 rano, gdy burmistrz miasta Pete Buttigieg podpisał ceremonialne "Kielbasa order", czyli "zamówienie na kiełbasę".

Buttigieg zdjęciem z otwarcia obchodów święta obowiązkowo pochwalił się w mediach społecznościowych. "Niektóre lokalne tradycje ciężko wytłumaczyć" - dodał.

My final opportunity as mayor to sign the annual ceremonial Kielbasa order. (Some local traditions are hard to explain.) Happy #DyngusDay and Solidarity Day to all! https://t.co/jJQ4gt4ML9 — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 22 kwietnia 2019

Burmistrz zamieścił również wiele zdjęć ze swojego świętowania Dyngus Day, nazywając go "jednym z najlepszych dni w roku". "To dla mnie zaszczyt świętować Dyngus Day i Solidarity Day [Dzień Solidarności - przyp. red.] ze społecznością South Bend" - napisał, wymieniając nazwy dwóch powiązanych ze sobą lokalnych świąt.

One of the best days of the year. It's an honor to celebrate Dyngus Day and Solidarity Day with the South Bend community. pic.twitter.com/xwAhD25mMJ — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 22 kwietnia 2019

"Ciężko uwierzyć, że to ostatni rok, w którym robię to jako burmistrz" - dodał Buttigieg, który kończąc drugą kadencję burmistrza podjął decyzję o ubieganiu się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Hard to believe it’s my last year doing this as mayor—I love that our pride in the history of presidential politics on South Bend’s West Side played out in a new way today! pic.twitter.com/FBRWaAFdBg — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 22 kwietnia 2019

Najmłodszy kandydat na prezydenta

37-letni Pete Buttigieg jest jednym z najmłodszych kandydatów walczących o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA w 2020 roku. W podobnym wieku są jedynie także 37 lat Tulsi Gabbard z Hawajów oraz o rok starszy kalifornijski kongresmen Eric Swalwell.

W USA bierne prawo startu w wyborach prezydenckich uzyskuje się po ukończeniu 35. roku życia.