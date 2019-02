USA rozważają "wszystkie warianty" w sprawie Wenezueli. Pence spotkał się z Guaido

Wiceprezydent USA Mike Pence, który w poniedziałek uczestniczy w Bogocie w spotkaniu Grupy z Limy, zapewnił tymczasowego prezydenta Wenezueli i przewodniczącego parlamentu Juana Guaido, że ma on "stuprocentowe poparcie" prezydenta USA Donalda Trumpa. Tego samego dnia Komisja Europejska ponownie przestrzegła przed ewentualnymi planami interwencji wojskowej w Wenezueli.

Nieformalna regionalna Grupa z Limy powstała w 2017 roku, by szukać rozwiązania kryzysu w Wenezueli.

Mike Pence podkreślił podczas poniedziałkowych obrad, że Stany Zjednoczone rozważają "wszystkie warianty" wywarcia presji na Caracas. Poprosił też państwa należące do Grupy z Limy, by zamroziły wenezuelskie aktywa związane z ropą naftową, która jest fundamentem gospodarki tego kraju.

"W ciągu ostatnich 48 godzin przed dyktaturą Maduro uciekło 156 funkcjonariuszy" Co najmniej 156... czytaj dalej »

Wiceprezydent USA zapewnił sąsiadów Wenezueli, że Waszyngton przeznaczy na pomoc dla nich 56 mln dol., by ułatwić im opanowanie kryzysu migracyjnego, wywołanego masowymi ucieczkami Wenezuelczyków za granicę z kraju ogarniętego głębokim kryzysem gospodarczym.

Działania USA w sprawie Wenezueli

Reuters podał, powołując się na źródła dyplomatyczne, że USA zwróciły się do Rady Bezpieczeństwa ONZ, by podjęła debatę na temat kryzysu w Wenezueli.

Amerykański Departament Skarbu poinformował, że USA nałożyły sankcje finansowe na czterech wenezuelskich gubernatorów, bliskich współpracowników dotychczasowego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro.

Gubernatorzy oskarżani są o "zaangażowanie w szerzącą się korupcję i blokowanie dostarczenia do Wenezueli niezbędnej pomocy humanitarnej, co zwiększa kryzys humanitarny, wywołany przez reżim Maduro".

"Konflikt polityczny rozwiązać pokojowo"

- Spotkaliśmy się tutaj, gdyż członkom Grupy z Limy zależy na tym, aby konflikt polityczny w Wenezueli rozstał rozwiązany pokojowo - powiedział w poniedziałek podczas otwarcia posiedzenia Grupy minister spraw zagranicznych Peru Hugo de Zela.

Zdaniem szefa peruwiańskiej dyplomacji nadszedł czas, aby w Wenezueli zaangażować więcej środków i próbować odizolować reżim. Podkreślał, że "trzeba zwiększyć presję" na dotychczasowego prezydenta Nicolasa Maduro. - Jesteśmy gotowi przyjąć bardziej zdecydowane stanowisko, ale musimy działać politycznie i opracować jakiś plan finansowy - oświadczył.

Szef kolumbijskiego MSZ Carlos Holmes Trujillo zaznaczył, że "Grupa wielokrotnie potwierdzała zaangażowanie w demokratyczne przemiany i próby przywracania porządku konstytucyjnego w Wenezueli".

Pompeo: dni Maduro są policzone Sekretarz stanu... czytaj dalej »

Trujillo dodał, że państwa Grupy czynią co mogą, aby utworzyć korytarz humanitarny, przez który Wenezuelczycy mogliby otrzymywać międzynarodową pomoc w postaci przede wszystkim lekarstw i żywności. - Reżim Maduro na te próby reaguje jednak przemocą i łamaniem praw człowieka. To niedopuszczalne - powiedział szef kolumbijskiego MSZ.

Jak Guaido wróci do Wenezueli?

Na spotkanie do Bogoty przyjechał tymczasowy prezydent Wenezueli Juan Guaido. Nie wiadomo, w jaki sposób przedostanie się z powrotem do Wenezueli. Maduro zamknął granice z Kolumbią i Brazylią, oświadczył też w sobotę, że jego rząd zrywa wszelkie relacje z Kolumbią. Zapowiedział wydalenie kolumbijskiego personelu dyplomatycznego.

W weekend wojsko wierne Maduro nie przepuściło przez granicę transportów pomocy humanitarnej do Wenezueli. Tamtejsza opozycja usiłowała doprowadzić do odblokowania dostaw żywności i leków, głównie z USA i Brazylii. Na granicach doszło do starć. Przy granicy z Kolumbią ciężarówki z pomocą humanitarną, które utknęły na moście prowadzącym do Wenezueli, zostały ostrzelane. Do incydentów doszło też na granicy z Brazylią. Ocenia się, że w starciach na granicach Wenezueli zginęły trzy osoby, a setki Wenezuelczyków odniosły rany.

Próbowali wjechać z pomocą. Zabici i ranni na granicach z Brazylią i Kolumbią Wenezuelska armia... czytaj dalej »

Grupa z Limy

W skład nieformalnej Grupy z Limy, która powołana została w 2017 r. w celu znalezienia rozwiązania kryzysu w Wenezueli, wchodzą: Argentyna, Brazylia, Chile, Gujana, Gwatemala, Honduras, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Panama, Paragwaj, Peru i St. Lucia.

Unia Europejska przestrzega przed interwencją wojskową

- Stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie (kryzysu w Wenezueli - red.) jest bardzo jasne: należy uniknąć interwencji wojskowej - podkreśliła w poniedziałek rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijanczicz.

Przypomniała deklarację, którą złożyła w niedzielę szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. - Z naszego punktu widzenia jest zupełnie jasne, że potrzeba pokojowego, demokratycznego i wenezuelskiego rozwiązania obecnego kryzysu. Wyklucza to w sposób oczywisty użycie siły - przekonywała Kocijanczicz. Wyjaśniła, iż Unia Europejska "pragnie wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborów prezydenckich, przeprowadzonych zgodnie z konstytucją Wenezueli".

Strzały w Wenezueli. Maduro chce powstrzymać pomoc humanitarną Stan napięcia i... czytaj dalej »

Kocijanczicz powiedziała, że międzynarodowa grupa kontaktowa powołana z inicjatywy krajów europejskich i krajów Ameryki Łacińskiej pracuje nad stworzeniem w Wenezueli warunków do przeprowadzenia takich wyborów. UE pracuje także nad dostarczeniem Wenezueli pomocy humanitarnej "zgodnej z zasadami humanitaryzmu, czyli neutralnością, bezstronnością i niezależnością" - dodała rzeczniczka.

Podkreśliła, że rząd Nicolasa Maduro "utracił prawomocność" i dlatego należy przeprowadzić "wybory zgodne z międzynarodowymi standardami".

Brazylia: pomoc humanitarna tak, interwencja nie

Brazylijska minister ds. praw człowieka Damares Regina Alves w przemówieniu wygłoszonym w poniedziałek na 40. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie zapewniła, że Brazylia nie dąży do "interwencji w Wenezueli".

Podkreśliła, że rząd brazylijskiego prezydenta Jaira Bolsonaro "uznaje za prawomocny rząd prezydenta Juana Guaido (...) i współpracuje z nim, jednak nie po to, aby dokonać interwencji w Wenezueli, lecz po to, aby udzielać pomocy humanitarnej" narodowi wenezuelskiemu.

Rosja: USA chcą kupić w Europie Wschodniej broń dla wenezuelskiej opozycji Stany Zjednoczone... czytaj dalej »

Minister Alves zadeklarowała "niezłomne przywiązanie rządu Brazylii do najwyższych standardów praw człowieka i obrony demokracji".

Jednocześnie wezwała społeczność międzynarodową do kontynuowania wysiłków zmierzających do wyzwolenia Wenezueli poprzez uznawanie za prawomocne władz Juana Guaido i do "położenia kresu przemocy ze strony sił reżimowych przeciwko własnemu społeczeństwu".

Brazylijska minister jako jedno ze źródeł napięcia wokół sytuacji w Wenezueli wskazała "zamknięcie przez rząd w Caracas granic z sąsiednimi krajami - Brazylią i Kolumbią - w celu uniemożliwienia dotarcia pomocy humanitarnej dla ludności Wenezueli".

Dwuwładza w Wenezueli

Na fali masowych wystąpień przeciwko Maduro lider opozycji wenezuelskiej i szef parlamentu Juan Guaido ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem kraju, uznając, że wybory prezydenckie z maja 2018 roku, które wygrał Maduro, nie były demokratyczne.

Przejęcie władzy przez Guaido uznało ponad 40 państw i Parlament Europejski. Nowego status quo nie zaakceptowała Rosja, która oznajmiła, że uważa Maduro za jedynego prawowitego prezydenta Wenezueli.