Jadą na mundial do Rosji. Rosyjską ładą

Video: tvn24

Kamil Glik: mam zielone światło

11.06 | - AS Monaco i profesor Pascal Boileau dali mi zielone światło. Skoro on uznał, że nie ma przeciwwskazań, bym pojechał na mistrzostwa świata, to jestem szczęśliwy. Teraz jadę do Warszawy. Jutro ostateczna decyzja lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego - powiedział kontuzjowany Kamil Glik w rozmowie z TVN24 w Nicei.

