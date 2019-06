Pierwsze damy na spotkaniu w Białym Domu





Wspaniale jest móc powitać ponownie w Białym Domu prezydenta Dudę wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą - napisała na Twitterze w środę Melania Trump. Pierwsza dama USA udostępniła także zdjęcia z prywatnego spotkania pań w Waszyngtonie.

Agata Kornhauser-Duda towarzyszyła mężowi podczas wizyty w Waszyngtonie, gdzie para prezydencka spotkała się z gospodarzami Białego Domu.

"Wspaniale jest móc powitać ponownie w Białym Domu prezydenta Polski Andrzeja Dudę wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą" - napisała na Twitterze Melania Trump, która pokazała także zdjęcia z prywatnego spotkania pierwszych dam.



Great to welcome back President Duda & Mrs. Kornhauser-Duda of Poland at the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/A3UxqNUqzn — Melania Trump (@FLOTUS) 12 czerwca 2019





Panie nie miały dla siebie wiele czasu. Po krótkim spotkaniu powróciły do mężów i towarzyszyły im podczas podpisywania deklaracji oraz podczas pokazu myśliwca F-35 nad Waszyngtonem - relacjonował korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona.

Para prezydencka w USA

Para prezydencka rozpoczęła wizytę w USA w środę, a jej pierwszym punktem była oficjalna wizyta w Białym Domu. Podczas spotkania prezydenci podpisali deklarację dotyczącą polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Zgodnie z nią USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. Trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około tysiąc dodatkowych żołnierzy.

Ponadto - jak poinformował prezydent USA Donald Trump - Polska zadeklarowała zakup 32 myśliwców F-35 od Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent wyraził też nadzieję, że Polska bardzo szybko dołączy do programu bezwizowego. - Być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni. Chcemy, żeby Polska należała do tej elitarnej grupy - mówił Trump.

W czwartek i piątek polska para prezydencka będzie przebywać w Houston, gdzie dojdzie do spotkania prezydenta z szefami amerykańskich firm energetycznych oraz ministrem energii USA Rickiem Perrym.