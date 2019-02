Donald Trump poinformował o miejscu drugiego spotkania z Kim Dzong Unem

"Moi przedstawiciele właśnie wrócili z Korei Północnej, gdzie odbyli bardzo produktywne rozmowy. Uzgodniono termin i miejsce drugiego szczytu z Kim Dzong Unem. Będzie on miał miejsce w Hanoi w dniach 27 i 28 lutego" - napisał Trump na Twitterze.

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

W kolejnym wpisie prezydent USA stwierdził, że "w pełni rozumie jak uzdolniony" jest Kim Dzong Un, a Korea Północna pod jego przywództwem osiągnie wielki sukces gospodarczy. "Korea Północna stanie się innym rodzajem rakiety - gospodarczym!" - napisał.

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!