Chciał pobawić się dronem. Odpowie za "zachowanie zagrażające" Koloseum

Karabinierzy zatrzymali w Rzymie młodego turystę z Francji, który uruchomił drona w pobliżu Koloseum. Gdy manewrował maszyną, utknęła w jednej z arkad antycznego amfiteatru. Teraz odpowie za "zachowanie zagrażające zabytkowi".

Włoskie media podały, że w niedzielę na miejsce zdarzenia przybyli nie tylko karabinierzy, którzy zatrzymali mężczyznę, a następnie go spisali, ale także strażacy.

Koloseum stale narażone

"Wstyd, skrucha i nadzieja". Papież na Drodze Krzyżowej w Koloseum Panie Jezu, wzrok... czytaj dalej » Ostatecznie konieczne było ustawienie drabiny strażackiej, by wyciągnąć drona z łuku. Nierozsądny Francuz odpowie z wolnej stopy za "zachowanie zagrażające zabytkowi".

We Włoszech przypomina się, że Koloseum stale narażone jest na konsekwencje bezmyślności turystów, którzy wydrapują na jego murach swoje inicjały i niszczą odnowione ostatnio gruntownie mury.

Rzymski amfiteatr został wzniesiony w latach 70-72 do 80 naszej ery przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Koloseum to eliptyczna budowla o długości 188 metrów, szerokości 156 metrów, obwodzie 524 metrów i wysokości 48,5 metrów. Posiada pojemną widownię, która mogła pomieścić od 45 do 50 tysięcy widzów, galerie komunikacyjne oraz arenę z systemem podziemnych korytarzy. Odbywały się tam między innymi walki gladiatorów i polowania na dzikie zwierzęta.