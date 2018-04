Mają startować z lotniskowców, a potem cierpliwie krążyć i podawać paliwo innym samolotom. Wszystkie koncerny zainteresowane zbudowaniem robo-tankowców dla US Navy pokazały propozycje futurystycznych dronów. Jeden z nich - już w formie prototypu najbardziej oryginalnych nowych maszyn wojskowych.

Przyszłe robo-tankowce mają dostać oznaczenie MQ-25 i pod takim są obecnie znane wszystkie trzy propozycje. Boeing już w ostatnich miesiącach pokazał prototyp swojej maszyny.

Oglądaj Wideo: Boeing Prototyp drona MQ-25 firmy Boeing

Lockheed Martin na razie zaprezentował tylko grafiki i animacje. Prototyp ma być w trakcie budowy.

Źródło: Lockheed Martin Propozycja MQ-25 od firmy Lockheed Martin

Koncern General Atomics pokazał tylko grafiki i zadeklarował, że nie planuje na razie budowy prototypu. Zrobi to dopiero, gdy otrzyma zamówienie od wojska. Ich propozycja ma być modyfikacją dobrze już przetestowanej maszyny Avenger, więc podstawowe próby mają być zbędne.

Źródło: General Atomics Grafika propozycji drona MQ-25 od koncernu General Atomics

Początkowo przetargiem miał się też interesować Northrop Grumman, ale zrezygnował. Koncern stwierdził, że to, co może zaoferować, i tak nie spełni oczekiwań wojska, a nie ma możliwości stworzenia czegoś zupełnie nowego.

Nudne zadanie dla dronów

Jeszcze w tym roku US Navy zaplanowała wybór i złożenie wstępnego zamówienia na jedną z propozycji. Maszyny mają być gotowe do służby w ciągu kilku lat. Amerykańska marynarka w tym wypadku ma stawiać na możliwie szybkie dostarczenie dronów i jest gotowa zapłacić za to ekstra. Wielkim zwolennikiem automatycznych tankowców ma być szef operacyjny US Navy admirał John Richardson, który według najnowszych informacji portalu USNI News, nalega na maksymalne przyspieszenie prac.



Nowe maszyny mają działać z pokładów atomowych lotniskowców marynarki wojennej USA i zaopatrywać w paliwo załogowe maszyny F/A-18 oraz w przyszłości F-35C. Teraz muszą to robić załogowe F/A-18 i na to proste i "nudne" zadanie marnują mniej więcej co trzeci lot.

Drony mają to robić automatyczne. Tym sposobem piloci i maszyny uderzeniowe zostaną uwolnione od pełnienia funkcji latających tankowców. Dzięki temu zwiększy się siła uderzeniowa lotniskowców USA.