Ponad tysiąc ofiar eboli. Walkę z wirusem utrudniają ataki na szpitale

Video: Reuters

Gonitwa za chorym na ebolę. Mężczyzna uciekł ze szpitala

02.09 | Ze szpitala w Monrowii uciekł na targ, w poszukiwaniu czegoś do jedzenia i picia, mężczyzna chory na ebolę. Przerażeni i wściekli mieszkańcy zaalarmowali służby sanitarne, które złapały uciekiniera i siłą wsadziły go do ambulansu. Mężczyzna uciekł z izolatki, bo był głodny i spragniony. Miał na sobie szpitalną opaskę z oznaczeniem, że jest zakażony wirusem ebola i w ten sposób mieszkańcy zorientowali się, jakie stanowi dla nich zagrożenie. Szybko na targowisku pojawili się lekarze i sanitariusze, którzy próbowali przekonać pacjenta, aby wrócił do szpitala. Mężczyzna tłumaczył, że jest głodny i że w szpitalu nie dostaje nic do picia ani jedzenia. Gdy rozmowa okazała się nieskuteczna, pacjent został schwytany i siłą wepchnięty do ambulansu. Wystraszeni mieszkańcy stolicy Liberii Monrowii twierdzą, że to nie pierwszy chory na ebolę, który uciekł ze szpitala. Liberia to najbardziej dotknięty epidemią kraj - dotychczas zmarło tu już 700 osób. W całej Afryce ponad półtora tysiąca.

