Obrabowany skarbiec Augusta Mocnego. Pościg za włamywaczami

Muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie, znany jako Gruenes Gewoelbe (Zielone Sklepienie), został w poniedziałek rano obrabowany przez grupę włamywaczy - poinformowała policja. Przestępcy zbiegli. Wynieśli klejnoty, nie ruszyli przedmiotów o większych rozmiarach.

Według niemieckich mediów ofiarą przestępców padły historyczne precjoza wartości setek milionów euro, przechowywane w skarbcu Augusta Mocnego w Dreźnie.

Pościg za włamywaczami

- Możemy potwierdzić włamanie do Gruenes Gewoelbe. Na miejscu jest ekipa śledcza, przestępcy zbiegli - oświadczył rzecznik drezdeńskiej policji Thomas Geithner.

Za włamywaczami podjęto pościg.

Według dziennika "Bild" ok. godz. 5 rano doszło do - prawdopodobnie spowodowanej przez przestępców - awarii elektrycznej skrzynki rozdzielczej w pobliżu głównych drezdeńskich muzeów. Zostały one odcięte od dopływu prądu. Kilku sprawców weszło przez narożne okno do Gruenes Gewoelbe, skąd wynieśli kosztowności, diamenty i kamienie szlachetne. Nie ruszali przedmiotów o większych rozmiarach, jak malowidła i wazy.

Zielony Diament obecnie w Nowym Jorku

Jeden z najbardziej znanych eksponatów, 41-karatowy drezdeński Zielony Diament nie znajdował się tego dnia w muzeum - jest wypożyczony do nowojorskiego Metropolitan Museum of Art.

Gruenes Gewoelbe, gdzie w trzeciej dekadzie XVIII wieku umieścił swój prywatny skarbiec ówczesny elektor saski i król Polski August II Mocny, znajduje się w kompleksie rokokowej pałacowej rezydencji Residenzschloss. Jej częścią jest także Zwinger, mieszczący jedną z najcenniejszych europejskich kolekcji malarstwa - Galerię Starych Mistrzów.

Muzealny skarbiec Augusta Mocnego w Dreźnie - Gruenes Gewoelbe Fot. MATTHIAS HIEKEL/PAP/EPA

