Video: tvn24

Największe w historii Kalifornii pożary i dramatyczne próby...

15.11 | W Kalifornii trwa walka z żywiołem. Zginęło już co najmniej 58 osób, zaginionych jest 130. Strażacy próbują pokonać płomienie z ziemi i powietrza. Pomimo silnego wiatru do akcji wkroczyły samoloty i helikoptery. Jak to wygląda z bliska sprawdzał reporter stacji CNN.

