Do bardzo groźne wyglądającej sytuacji doszło we wtorkowy poranek. Cheryl Kearney Katz, mieszkanka Sutton, z okna swojego domu nagrała, jak szkolny autobus z ponad 20 dziećmi bezwładnie ślizga się po ulicy.

Jak informują lokalne media kierowca stracił panowanie nad pojazdem, kiedy próbował wjechać na wzniesienie. Na szczęście udało mu się zachować zimną krew i ustawić pojazd w poprzek.

This photo from Cheryl Katz shows Sutton Middle & High School students getting off the school bus after it slid down this icy hill - no injuries reported @NBC10Boston@NECNpic.twitter.com/yJNLesotr5

— Alysha Palumbo NBC10 Boston (@AlyshaNBCBoston) January 23, 2018