Dpa: trzy razy więcej niemieckich żołnierzy w ćwiczeniach NATO

Video: Irkut

Rosyjskie myśliwce Su-30

07.09 | Rosyjskie wojsko i media w ostatnich dniach kilka razy podkreślały fakt posiadania przez lotnictwo nowoczesnych myśliwców Su-30. Zaprezentowano między innymi wyjątkowe nagranie z ćwiczeń pilotów. Zbiega się to z wysłaniem po raz pierwszy do Europy najnowocześniejszych amerykańskich myśliwców F-22, co podkreślały same rosyjskie media.

