Dpa: Schulz zrezygnuje ze stanowiska szefa partii

Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

26.06.2017 Leszek Miller: Martin Schulz to taki Macron, ale...

- Myślę, że Martin Schulz nie ma racji, zarzucając Merkel bierność (w sprawie praworządności w Polsce - przyp. red.) - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były premier Leszek Miller. Jego zdaniem Schulz, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i obecny kandydat SPD na urząd kanclerza, raczej nie ma szans na wygranie wyborów w Niemczech. - Martin Schulz to taki Macron, ale tylko trochę - stwierdził. Rozmowa dotyczyła też powrotu Gerharda Schrödera do polityki. Były kanclerz Niemiec pojawił się na kongresie SPD i nawoływał do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję. - Myślę, że koledzy go o to poprosili, by zabrał głos i przyciągnął uwagę mediów. Sam by się nie napraszał - uważa Miller.

»