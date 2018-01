Downing Street: Trump odwiedzi Londyn w tym roku

Jak poinformowano w oświadczeniu dla prasy, May i Trump rozmawiali w kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego w Davos między innymi o wspólnej polityce wobec Iranu, w tym o konieczności powstrzymania Teheranu przed rozwijaniem potencjału nuklearnego, a także o walce z terroryzmem i tak zwanym Państwem Islamskim.

"Powiemy światu, jak dobrze ma się Ameryka". Trump przyleciał do Davos Prezydent USA... czytaj dalej » May i Trump poruszyli także kwestię postępu w negocjacjach dotyczących brexitu i przyszłego porozumienia handlowego z USA, jak również drażliwą kwestię sporu pomiędzy producentami samolotów - Bombardierem i Boeingiem.

Jak podkreślono, przywódcy zakończyli spotkanie prosząc o sfinalizowanie szczegółów wizyty Trumpa w Wielkiej Brytanii, która była już co najmniej dwukrotnie opóźniana prawdopodobnie ze względu na obawy przed protestami przeciwko polityce amerykańskiego prezydenta.

Dokładny termin przyjazdu Trumpa na Wyspy nie został ujawniony.

Planowany przyjazd Trumpa wzbudza w Wielkiej Brytanii duże kontrowersje, odkąd w styczniu 2017 roku May przekazała prezydentowi formalne zaproszenie do złożenia wizyty państwowej. Zakłada ona szczególne przyjęcie z honorami, w tym z bankietem państwowym z udziałem królowej Elżbiety II.

Sprzeciw wobec przyjęcia Trumpa nasilił się w szczególności po jego próbie wprowadzenia zakazu wjazdu dla obywateli wybranych, w większości muzułmańskich państw, a także po krytycznych wypowiedziach pod adresem brytyjskiej premier oraz burmistrza Londynu Sadiqa Khana. Brytyjczycy mają za złe Trumpowi również udzielenie poparcia w mediach społecznościowych radykalnie antymuzułmańskiej organizacji Britain First. Brytyjski rząd krytykował także decyzję Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela i plany wycofania się z porozumienia nuklearnego z Iranem.

Według grudniowego sondażu BMG Research dla dziennika "The Independent" wycofania zaproszenia dla prezydenta USA domagało się aż 48 procent ankietowanych Brytyjczyków. Przeciwnego zdania było 31 procent, a 21 procent nie miało zdania.

“We continue to have that special relationship between the UK and the United States, standing shoulder-to-shoulder because we’re facing the same challenges across the world, and working together for a good trade relationship in the future.” – PM with President Trump at #Davos18pic.twitter.com/cqSgcLcoqd

— UK Prime Minister (@Number10gov) 25 stycznia 2018