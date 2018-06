"Niedojrzałość", "zadał nam cios w plecy". Amerykanie krytykują Trudeau

Foto: Eric Bolte/PAP/EPA Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved], Reuters

Przywódcy państw G7 o szansach na powrót Rosji

10.06| W kanadyjskim La Malbaie zakończył się szczyt grupy G7 - siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Przywódcom udało się osiągnąć kompromis co do końcowej deklaracji, nie zabrało jednak różnic zdań. Dwudniowy szczyt zdominowały rozmowy dotyczące handlu, w tym nałożonych przez Stany Zjednoczone ceł na stal i aluminium. Nie osiągnięto także porozumienia w sprawie ponownego przyłączenia Rosji do grupy, o czym mówił amerykański prezydent Donald Trump. Przedstawiciel Moskwy nie bierze udziału w spotkaniach od 2014 roku, kiedy doszło do aneksji Krymu.

»