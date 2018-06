Doradca ekonomiczny Trumpa w szpitalu. "Doznał ataku serca"

Doradca prezydenta USA ds. ekonomicznych Larry Kudlow doznał ataku serca - poinformował we wtorek rano na Twitterze Donald Trump, tuż przed spotkaniem z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem w Singapurze.

70-letni Larry Kudlow, który niedawno towarzyszył prezydentowi podczas szczytu G7 w Kanadzie, jest pod opieką lekarzy w waszyngtońskim szpitalu Walter Reed National Military Medical Center.



Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 czerwca 2018

Były komentator telewizyjny, nieformalny doradca

Larry Kudlow, wcześniej konserwatywny komentator telewizyjny i analityk gospodarczy, objął stanowisko dyrektora Narodowej Rady Ekonomicznej (National Economic Council) Białego Domu w marcu bieżącego roku



W roku 2016, podczas kampanii wyborczej, był nieformalnym doradcą Donalda Trumpa.

Kudlow, który jest republikaninem, był również doradcą prezydenta Ronalda Reagana i pracował na Wall Street.