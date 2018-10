Wysłannik Trumpa w Rosji. Moskwa "oczekuje wyjaśnień" w sprawie słów prezydenta USA

Doradca Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton prowadzi w poniedziałek rozmowy w Moskwie. Przedstawiciele władz Rosji podkreślają, że chcą od niego wyjaśnień w sprawie słów Donalda Trumpa o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z układu rozbrojeniowego INF.

John Bolton zakończył w poniedziałek po południu spotkanie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem - sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołajem Patruszewem.

Według komunikatu strony rosyjskiej omówiono "perspektywy budowania dialogu między Moskwą i Waszyngtonem w kwestiach strategicznych". Szefowie rad bezpieczeństwa mają zamiar podtrzymywać kontakty - głosi rosyjski komunikat.



Według opublikowanego na Twitterze komunikatu ambasady USA w Moskwie, Bolton i Patruszew mówili o porozumieniach rozbrojeniowych, Syrii, Iranie, Korei Północnej i walce z terroryzmem.



.@AmbJohnBolton начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом. pic.twitter.com/ezJuLpTcUY — Посольство США в РФ (@USEmbRu) October 22, 2018

Rosja "oczekuje wyjaśnień"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji i Kreml od czasu deklaracji Donalda Trumpa o wycofaniu się USA z układu INF podkreślają, że oczekują od Boltona wyjaśnień na ten temat. Amerykański doradca, który sam jest zwolennikiem wypowiedzenia traktatu, ma spotkać się w Moskwie z prezydentem Władimirem Putinem. Program wizyty obejmuje też rozmowy z doradcą Putina ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem i szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzegł w poniedziałek, że jeśli USA wycofają się z INF, to Rosja zostanie zmuszona do podjęcia działań w kierunku "odnowienia równowagi militarnej w tej sferze". Władze w Moskwie odrzucają oskarżenia Waszyngtonu o naruszanie podpisanego w 1987 roku INF. Twierdzą, że to Stany Zjednoczone nie przestrzegają tego układu. Przy czym przedstawiciele Rosji także w ostatnich latach krytykowali INF jako - w ich ocenie - niesprawiedliwy dla Moskwy.



Eksperci cytowani przez media rosyjskie oceniają, że słowa Trumpa mogą być próbą podbicia stawki w negocjacjach z Moskwą. Przyznają, że powodem, dla którego USA mogą dążyć do wypowiedzenia porozumienia, jest nie tylko Rosja, ale też Chiny.

Układ INF

Układ INF o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego (IRBM) i średniego zasięgu (MRBM) podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, 8 grudnia 1987 roku w Waszyngtonie. Układ przewiduje likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.