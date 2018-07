Doradca Trumpa potwierdza: zaplanowane spotkanie prezydentów USA i Polski

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton potwierdził, że jest planowane spotkanie w Białym Domu prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy. Jak napisał, spotkał się z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem "w ramach przygotowań".

Wpis Johna Boltona na Twitterze jest pierwszym ze strony władz amerykańskich potwierdzeniem, że jest planowane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski.

Według informacji z kręgów dyplomatycznych Waszyngtonu, do spotkania Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą w Białym Domu może dojść już we wrześniu bieżącego roku, kiedy po obchodzonym w pierwszy poniedziałek września Dniu Pracy (Labor Day) tradycyjnie kończą się wakacje w USA i rozpoczyna nowy sezon polityczny.

"Spotkałem się wczoraj z ministrem spraw zagranicznych Czaputowiczem (Jackiem Czaputowiczem -przyp. red.) w ramach przygotowań do zbliżającego się spotkania Prezydenta Polski, Andrzeja Dudy w Białym Domu" - napisał doradca Donalda Trumpa.



Met with FM #Czaputowicz yesterday in preparation for Poland’s President @AndrzejDuda upcoming meeting at the White House. https://t.co/T6T0CxBeln — John Bolton (@AmbJohnBolton) 27 lipca 2018

Bolton, 27. doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego w historii Stanów Zjednoczonych i trzeci doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Donalda Trumpa poinformował, że w ramach przygotowań do spotkania prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą, omówił z ministrem Czaputowiczem "zagadnienia polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, geopolityczne zagrożenia związane z planowaną budową gazociągu Nord Stream 2 i inne zagadnienia stosunków polsko-amerykańskich".