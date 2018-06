Tusk spotkał się z premierem Włoch. Tematem imigracja





»

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze po spotkaniu z premierem Włoch Giuseppe Conte w środę w Rzymie, że dyskutowali między innymi o potrzebie "powstrzymania nielegalnej imigracji".

Tusk podkreślił, że było to jego następne spotkanie z nowym szefem włoskiego rządu po rozmowie na niedawnym szczycie G7 w Charlevoix w Kanadzie.



- Dobra dyskusja przed Radą Europejską w przyszłym tygodniu o potrzebie powstrzymania nielegalnej imigracji - dodał.



Happy to meet PM @GiuseppeConteIT in Rome after #G7Charlevoix. Good discussion ahead of #EUCO next week on the need to stem illegal migration. pic.twitter.com/GH8PB85HAt — Donald Tusk (@eucopresident) 20 czerwca 2018



Włoskie źródła rządowe cytowane przez agencję Ansa podały, że Conte mówił Tuskowi, iż "nie do pomyślenia" jest to, aby Włochy brały na siebie ciężar odpowiedzialności za wszystkich migrantów, także za - jak wyjaśnił - "wtórne ruchy migracyjne" między krajami UE.

Rzym przeciwko odsyłaniu migrantów

Juncker zwołuje spotkanie przywódców w sprawie migracji Szef Komisji... czytaj dalej » Zgodnie z obowiązującym regulaminem z Dublina, jeśli osoba, której wniosek o azyl został odrzucony, opuści kraj Unii, do którego przybyła, i uda się do innego państwa członkowskiego, to może ono odesłać ją do tego państwa, do którego przybyła najpierw.



Według źródeł, na które powołuje się Ansa, premier Włoch położył nacisk na ten aspekt, informując, że Włochy nie są gotowe udzielić migrantom powtórnej gościny.



Jak dodano, strona włoska podniesie tę kwestię na niedzielnym nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów ośmiu krajów UE w Brukseli na temat migracji.



Tusk w Rzymie spotkał się również z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą.