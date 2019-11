"Czas się pożegnać". Tusk podsumował w dresie swoje pięć lat w Brukseli

Video: tvn24bis

Całe przemówienie Donalda Tuska na kongresie EPL z Zagrzebiu

20.11 | Po pięciu latach mam dość bycia głównym europejskim biurokratą; jestem gotowy do walki i mam nadzieję, że wy też - mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk do działaczy Europejskiej Partii Ludowej, którzy w środę na kongresie wybierają go na szefa ugrupowania.

»