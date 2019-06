"Stanowczo nie zgadzam się z twierdzeniem prezydenta Putina". Komentarz Tuska

Przewodniczący Rady Europejskiej odniósł się do słów prezydenta Rosji, który w dzienniku "Financial Times" skrytykował ideę liberalizmu, oceniając, że jest ona przestarzała i "nie jest potrzebna". "Stanowczo nie zgadzam się z twierdzeniem prezydenta Putina, który uznał, że liberalizm jest przestarzały. W rzeczywistości takie właśnie są autorytaryzm i kult jednostki" - napisał w piątek Donald Tusk w oświadczeniu.

Donald Tusk wydał oświadczenie przez rozpoczętym w piątek szczytem G20 w japońskiej Osace, w którym zarówno on, jak i prezydent Władimir Putin biorą udział.

W planach Putina na Osakę godzinna rozmowa z Trumpem Prezydenci Rosji... "Chciałbym powiedzieć, że stanowczo nie zgadzam się z głównym argumentem [Putina - przyp. red.], jakoby liberalizm był przestarzały" - napisał szef Rady Europejskiej. Dodał, że "my, Europejczycy, będziemy twardo i jednoznacznie bronić i promować liberalną demokrację".

"Tak naprawdę przestarzałe są: autorytaryzm, kult jednostki i rządy oligarchów"

Zdaniem Tuska "ktokolwiek uważa, że demokracja jest przestarzała, uważa też, że wolność jest przestarzała, że rządy prawa są przestarzałe i że prawa człowieka są przestarzałe".

"Dla nas w Europie są i będą istotnymi wartościami" - podkreślił. "Myślę, że tak naprawdę przestarzałe są: autorytaryzm, kult jednostki i rządy oligarchów. Nawet jeśli czasem wydają się być efektywne" - dodał Tusk w opublikowanym w piątek oświadczeniu.



I strongly disagree with President Putin that liberalism is obsolete. What I find really obsolete are authoritarianism, personality cults, the rule of oligarchs.



My press statement at #G20OsakaSummit: https://t.co/4AxPbNnB1Xpic.twitter.com/7IGDJpxtmY — Donald Tusk (@eucopresident) 28 czerwca 2019





Putin: te liberalne idee zakładają, że nic nie należy robić

Trump spotkał się z Putinem. "Polepszenie stosunków leży w interesie obu krajów" Prezydenci USA i... Władimir Putin w czwartkowym wywiadzie dla dziennika "Financial Times" skrytykował ideę liberalizmu, oceniając, że "nie jest potrzebna" i "weszła w konflikt z interesami przytłaczającej większości populacji".

Odnosząc się do zachodniego pojmowania liberalizmu, prezydent Rosji wskazywał na nadmierną otwartość na multikulturalizm i tolerancję, w tym między innymi wobec mniejszości seksualnych.

W szczególności skrytykował niemiecką kanclerz Angelę Merkel, oceniając jej decyzję o wpuszczeniu do Niemiec ponad miliona uchodźców i imigrantów, w większości z Syrii, jako "kardynalny błąd".

"Czy zapomnieliśmy, że wszyscy żyjemy w świecie opartym o biblijne wartości?"

"Te liberalne idee zakładają, że nic nie należy robić. Migranci mogą zabijać, grabić, gwałcić i są bezkarni, bo ich prawa jako migrantów muszą być chronione" - podkreślił Putin.

"Czy zapomnieliśmy, że wszyscy żyjemy w świecie opartym o biblijne wartości?" - pytał Putin, oceniając, że liberałowie "po prostu nie mogą już dłużej dyktować ludziom tego, czego chcą, jak robili w ostatnich dekadach".