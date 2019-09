Tusk w Skopje i Tiranie. Chce rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią

We wtorek Donald Tusk odwiedził Skopje i Tiranę. Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził, że Macedonia Północna jest gotowa, żeby rozpocząć rozmowy na temat członkostwa w Unii Europejskiej, a akcesja Albanii "leży w najlepszym interesie całej Europy".

Donald Tusk chciałby rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych między Macedonią Północną a Unią Europejską. "Skopje to najlepsze miejsce, z którego chciałbym zaapelować do liderów Unii Europejskiej: wnieście swój wkład, bo Macedonia Północna już swoją część zrobiła" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej.

Skopje is the best possible place where I would like to appeal to the leaders of the European Union: Now you do your share. Because North Macedonia has already done its share. #EUAccessionTalkshttps://t.co/aWczc64ZqRpic.twitter.com/26rKDfOJWa — Donald Tusk (@eucopresident) 17 września 2019

Szef Rady Europejskiej spotkał się w czasie swej wizyty z prezydentem Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim i premierem Zoranem Zaewem.

Macedonia Północna kandyduje do Unii Europejskiej od 2005 roku, ale Grecja zablokowała jej starania o przystąpienie z powodu sprzeciwu wobec jej dawnej nazwy Macedonia.

Ateny uważały, że używanie przez północnego sąsiada Grecji nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie.

Ateny i Skopje osiągnęły porozumienie w sprawie trwającego prawie trzy dekady sporu w zeszłym roku.

"Akcesja w najlepszych interesie całej Europy"

Po złożeniu wizyty w Macedonii Północnej Tusk udał się do stolicy Albanii, Tirany, gdzie rozmawiał z premierem Edim Ramą. Wezwał albańskie władze, aby w dalszym ciągu podejmowały wysiłki na rzecz poprawy rządów prawa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

- Akcesja Albanii i regionu do Unii Europejskiej leży w najlepszym interesie całej Europy. Nie będzie bowiem stabilnej i bezpiecznej Europy bez integracji całych Bałkanów do UE. Stawką jest nasza wspólna przyszłość – podkreślił Donald Tusk.

Albania’s accession to the EU is in the best interest of the whole of Europe. Because there will be no stable and safe Europe without the integration of all the Balkans in the EU. What is at stake is our common future.https://t.co/hghHkZH9owpic.twitter.com/yW3gfBAKiu — Donald Tusk (@eucopresident) 17 września 2019

Po pozytywnych zaleceniach Komisji Europejskiej Albania i Macedonia Północna oczekują, że Rada Europejska podejmie w przyszłym miesiącu decyzję o rozpoczęciu pełnych negocjacji członkowskich z tymi dwoma krajami bałkańskimi.

Źródło: PAP/DPA Bałkany Zachodnie