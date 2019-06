Tusk: nie wszystkie kraje Unii chcą rozpocząć rozmowy akcesyjne z Macedonią Północną





Nie wszystkie kraje członkowskie są gotowe, by podjąć decyzje o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną w nadchodzących dniach - powiedział w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Dodał jednak, że wierzy, iż taka decyzja w Unii Europejskiej zapadnie.

Donald Tusk rozmawiał w środę w Brukseli z prezydentem Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim. Była to pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna Pendarowskiego po wybraniu go na to stanowisko.

Szef Rady Europejskiej podkreślił na konferencji prasowej po spotkaniu, że Macedonia Północna zrobiła wszystko, czego oczekiwała od niej Unia, jeśli chodzi o starania w sprawie przyszłego członkostwa.



- Chcę jednak być szczery. Nie wszystkie kraje członkowskie są gotowe, żeby podjąć decyzje o otwarciu negocjacji akcesyjnych w nadchodzących dniach - zaznaczył Tusk.

Dodał, że "osobiście wierzy", że "może być w tej kwestii tylko jedna decyzja: uruchomienie negocjacji zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej zarówno z Macedonią Północną, jak i Albanią".

- Pytanie, które jest dziś, to nie czy, ale kiedy - zaznaczył.

Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET Stewo Pendarovski i Donald Tusk

Pendarowski: dużo pracy przed nami

Szef Rady Europejskiej wyjaśnił, że w kwestii rozpoczęcia rozmów akcyjnych jest ostrożny, bo wie, że czasem osiągniecie konsensusu wśród 28 państw członkowskich zabiera więcej czasu, niż sam chciałby.

- Jednak nie ma wątpliwości, że miejsce Macedonii Północnej i całego regionu jest w Unii Europejskiej - dodał.

Stewo Pendarowski przekazał, że dziękuje Tuskowi za wsparcie Macedonii Północnej na forum UE. Podkreślił, że kraj podjął istotne reformy, które były niezbędne dla rozpoczęcia rozmów akcesyjnych.

- Wiemy, że potrzebujemy więcej reform i zgadzam się, że mamy słabości i jest dużo pracy przed nami. (...) Jesteśmy najbardziej efektywni, kiedy mamy przed sobą określone cele. Negocjacje dotyczące członkostwa to najlepsze narzędzie - wskazał.

KE zarekomendowała krajom członkowskim podjęcie negocjacji akcesyjnych

Komisja Europejska dwukrotnie zarekomendowała krajom członkowskim Unii Europejskiej rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną, a także z innym bałkańskim krajem - Albanią. Stało się to w kwietniu 2018 roku oraz pod koniec maja bieżącego roku.

W połowie lutego była jugosłowiańska republika oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonię Północną, co umożliwiło zakończenie trwającego od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości w 1991 roku sporu z Grecją.

Według Grecji używanie przez jej północnego sąsiada nazwy Macedonia było zawłaszczaniem historycznego i kulturowego dziedzictwa starożytnych Macedończyków i mogło być w przyszłości podstawą ewentualnych roszczeń terytorialnych do greckiej prowincji o tej samej nazwie.



W związku z przyjęciem nowej nazwy Grecja wycofała swój sprzeciw wobec członkostwa Macedonii Północnej w NATO oraz - w dalszej perspektywie - w Unii Europejskiej.