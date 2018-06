Donald Tusk spotkał się z nowym hiszpańskim premierem

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przyjął we wtorek w madryckiej siedzibie rządu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Spotkanie służyło głównie omówieniu kwestii europejskich przed zaplanowanym na 28 i 29 czerwca szczytem w Brukseli.

Media wskazują, że choć pierwsze spotkanie między Sanchezem a Tuskiem odbyło się prawie trzy tygodnie po wyborze szefa Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) na premiera, to przypominają, że jeszcze przed zaprzysiężeniem socjalistycznego rządu przewodniczący Rady Europejskiej rozmawiał telefonicznie z nowym premierem Hiszpanii.

"Jako Europejczyk czuję wstyd" Niewpuszczenie... czytaj dalej » Według komunikatu hiszpańskiego rządu wtorkowe spotkanie Sancheza z Tuskiem miało na celu omówienie głównych kwestii europejskich przed zaplanowanym na 28 i 29 czerwca szczytem szefów państw UE. Wśród nich znalazły się takie tematy jak przyszłość strefy euro, a także kryzys migracyjny.

Według źródła rządowego, bardzo dużo miejsca podczas wtorkowego spotkania Sancheza z Tuskiem poświęcono sprawie rozwiązania kryzysu wokół masowo napływających do Europy migrantów, z uwzględnieniem sprawy pasażerów statku organizacji pozarządowej Aquarius, których pierwsza grupa została przyjęta w Walencji w niedzielę.

Telewizja TVE24 wskazuje, że właśnie temat migrantów przybliża Pedro Sancheza do władz Unii Europejskiej. Przypomniała, że decyzja socjalistycznego rządu o przyjęciu statku Aquarius z ponad 600 afrykańskimi migrantami, została dobrze odebrana w Brukseli. Odnotowała też, że przyjęcia tej jednostki odmówiły wcześniej Włochy oraz Malta.



Good first meeting in Madrid @desdelamoncloa with PM @sanchezcastejon to discuss our #euco agenda next week. We can all learn from Spain how to handle illegal migration effectively. pic.twitter.com/6iZlRlV9JG — Donald Tusk (@eucopresident) 19 czerwca 2018





Seria spotkań

Z kolei internetowy dziennik Republica przypomina, że temat migrantów może być poruszony podczas sobotniego spotkania Sancheza z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przypomina, że również Paryż wyraził chęć przyjęcia części pasażerów z Aquariusa.

Republica ujawniła, że do 28 czerwca Pedro Sanchez odbędzie też spotkania z kilku innymi szefami rządów państw unijnych, wśród których będzie m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel, a także premier Portugalii Antonio Costa.

Włochy nie wpuściły statku z migrantami. Macron krytykuje, Orban "odetchnął z ulgą" Prezydent Francji... czytaj dalej » "W najbliższych dniach rządy Hiszpanii, Niemiec i Francji będą wspólnie pracować nad opcją stworzenia funduszu gwarancyjnego depozytów, który byłby kulminacją unii bankowej" - napisała Republica.

Nowy premier w Hiszpanii

Pedro Sanchez stanął na czele rządu Hiszpanii po przegłosowaniu przez Kongres Deputowanych 1 czerwca wotum nieufności dla Mariano Rajoya. Socjaliści wystawili równocześnie swojego przywódcę jako kandydata na szefa rządu. W

śród zapowiedzianych przez nowy gabinet planów jest m.in. większa niż dotychczas solidarność Madrytu w przyjmowaniu migrantów. Rząd Sancheza zapowiedział też usunięcie drutu kolczastego z ogrodzeń w dwóch hiszpańskich enklawach w Afryce Północnej, które często są forsowane przez nielegalnych przybyszów z Afryki.