Tusk apeluje do Londynu. "Brak wiadomości to nie zawsze dobra wiadomość"

27 krajów Unii nadal czeka na konkretne i realistyczne propozycje Wielkiej Brytanii dotyczące sposobu na przełamanie impasu w sprawie brexitu - napisał w środę przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na Twitterze. "Brak wiadomości to nie zawsze dobra wiadomość" - dodał.

No news is not always good news. EU27 still waiting for concrete, realistic proposals from London on how to break #Brexit impasse. pic.twitter.com/8vcDlAJeAn — Donald Tusk (@eucopresident) 13 lutego 2019

Impas w brytyjskiej polityce

Chęć współpracy jest, ale przełomu brak. Zamieszania z brexitem ciąg dalszy Theresa May widzi... czytaj dalej » Wielka Brytania powinna opuścić UE o północy w nocy z 29 na 30 marca, ale od miesięcy w brytyjskiej polityce trwa impas w sprawie ratyfikowania projektu umowy wyjścia ze Wspólnoty. W styczniu Izba Gmin zagłosowała za jej odrzuceniem, domagając się daleko idących zmian, między innymi w sprawie mechanizmu awaryjnego (backstopu) dla Irlandii Północnej.

W odpowiedzi na decyzję Izby Gmin brytyjska premier Theresa May zapowiedziała kolejną próbę renegocjacji porozumienia z Unią Europejską, ale unijni przywódcy odrzucili taką możliwość, deklarując jedynie gotowość do wprowadzenia niewielkich zmian w niewiążącej prawnie deklaracji politycznej.

Jeśli May nie uda się uzyskać żadnych ustępstw ze strony UE, kolejne głosowanie w brytyjskim parlamencie mogłoby dotyczyć wyboru między powrotem do wynegocjowanej przez rząd i UE umowy w sprawie brexitu a opuszczeniem Wspólnoty bez umowy opartej na porozumieniu stron.