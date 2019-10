Prezydent Trump: zgodziłem się na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego

Video: TVN24 BiS

Ambasador Mosbacher o zniesieniu wiz dla Polaków

23.09 | W bardzo krótkim czasie będzie to możliwe, jeśli zostaną wszystkie dane potwierdzone; za parę miesięcy na pewno uda nam się to doprowadzić do końca - powiedział prezydent USA Donald Trump pytany w poniedziałek o zniesienie wiz dla Polaków.

