Trump chciałby obecności Putina na szczycie G7. "Z pewnością bym go zaprosił"

Przywódcy państw G7 na szczycie w Biarritz

26.08 | W niedzielę do Biarritz, gdzie obradują przywódcy państw G7, przybył minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. Jak poinformował Reuters, powołując się na źródło w Palacu Elizejskim, szef irańskiej dyplomacji rozmawiał ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Yvesem le Drianem. Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron przekazał, że przywódcy grupy porozumieli się co do wspólnego działania i rozmów z Teheranu. Przyznał, że celem państw G7 jest powstrzymanie Iranu przed eskalowaniem konfliktu i rozpoczęcie nowych negocjacji z tym krajem.

