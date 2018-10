Trump: wycofamy się z porozumienia z Rosją w sprawie pocisków rakietowych





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters Trump zabrał głos w sprawie traktaktu INF

Donald Trump zapowiedział, że wycofa USA z traktatu INF (Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu) zawartego z ZSRR jeszcze w 1987 roku - podaje agencja AP. Według amerykańskiego prezydenta, Kreml od lat nie wywiązuje się z porozumienia.

- Rosja naruszyła porozumienie. Robi to od lat - przyznał Trump podczas spotkania wyborczego w mieście Elko w stanie Newada. Amerykański prezydent nie podał jednak, o jakie naruszenia chodzi.

USA i Korea Południowa zawieszają manewry wojskowe USA i Korea... czytaj dalej » - Będziemy rozwijać tę broń, chyba że Rosja i Chiny przyjdą do nas i powiedzą: postąpmy wszyscy naprawdę mądrze i niech nikt z nas tego nie robi. To jednak nie do przyjęcia, jeśli Rosja ją rozwija i robią to Chiny, a my przestrzegamy warunków porozumienia - mówił Trump.

Chiny nie są członkiem traktatu.

Ochrona USA i sojuszników

Układ INF zawarty w 1987 roku przez ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana i sekretarza Michaiła Gorbaczowa wszedł w życie rok później. Pomaga on chronić USA i ich sojuszników z Europy i Dalekiego Wschodu.

Na jego mocy zabrania się Stanom Zjednoczonym i Rosji posiadania, produkcji i testowania rakietowych pocisków balistycznych pośredniego oraz średniego zasięgu.