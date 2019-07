Trump: Kim wyglądał bardzo dobrze i zdrowo

Foto: PAP/ EPA/KCNA Video: Reuters

Trump przybył do strefy zdemilitaryzowanej

30.06 | Prezydent USA Donald Trump przybył w niedzielę do strefy zdemilitaryzowanej przy granicy Korei Południowej z Koreą Północną - poinformował Biały Dom. Trump ma się tam spotkać z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem. Trump przyleciał do strefy zdemilitaryzowanej z Seulu na pokładzie śmigłowca. Prezydent proponował Kimowi krótkie spotkanie, by "uścisnąć mu dłoń i się przywitać". Spotkanie potwierdził prezydent Korei Południowej. Mun Dze In.

