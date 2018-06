Trump: Ufam Kimowi. Możliwe, że za rok powiem, że popełniłem błąd





Korea Północna pozbędzie się broni nuklearnej. Nawet nie rozważaliśmy innej opcji. Pozbędą się jej i, jak sądzę, chcą to zrobić dość szybko - powiedział w rozmowie z ABC News Donald Trump. - Wierzę Kimowi. Dobrze go poznałem w tym krótkim czasie - dodał prezydent USA.

"Świat zrobił duży krok wstecz przed potencjalną katastrofą nuklearną" "Koniec z... czytaj dalej » Donald Trump spotkał się z Kim Dzong Unem w Singapurze. Po historycznym szczycie amerykański prezydent i północnokoreański przywódca podpisali we wtorek wspólne oświadczenie, w którym Kim zobowiązał się do starań o "całkowitą denuklearyzację" Półwyspu Koreańskiego, a Trump - do udzielenia KRLD gwarancji bezpieczeństwa.

W dokumencie nie sprecyzowano jednak, o jakie konkretnie gwarancje chodzi, ani nie podano konkretnego harmonogramu likwidacji północnokoreańskiego arsenału jądrowego.

CO PODPISALI TRUMP I KIM?

Na konferencji prasowej po spotkaniu z dyktatorem z Północy Trump mówił między innymi o wspólnych manewrach wojsk USA i Korei Południowej. Odbywają się one co roku na wiosnę. Pjongjang od lat krytykuje ćwiczenia, twierdząc, że stanowią one przygotowanie do wojny i uzasadniając tym samym potrzebę rozwoju swojego potencjału nuklearnego.

Trump ocenił, że z uwagi na to, iż Waszyngton i Pjongjang są w trakcie negocjacji "kompleksowego" porozumienia, prowadzenie ćwiczeń byłoby "nieodpowiednie". Według Trumpa, manewry są także bardzo kosztowane. Tuż po tej wypowiedzi rzeczniczka wojsk USA w Korei Południowej oświadczyła, że nie otrzymały one na razie żadnych dyrektyw w sprawie wstrzymania manewrów. Seul poinformował natomiast, że będzie się starał ustalić "konkretne znaczenie i intencje" słów Trumpa.

Do przyszłości wspólnych manewrów Trump odniósł się także w późniejszym wywiadzie dla Fox News Channel.

- Tak więc myślę, że nie będziemy robić manewrów, jeśli negocjujemy w dobrej wierze - powiedział.

Trump: ufam Kimowi

Trump: Kim to zabawny facet. Kocha swoich obywateli Kim Dzong Un ma... czytaj dalej » Zapytany, czy w czasie spotkania z Kimem rozmawiał z północnokoreańskim przywódcą o jego podróży do Stanów Zjednoczonych, Trump odpowiedział: - Myślę, że we właściwym czasie, on absolutnie przyjdzie do Białego Domu.

Podczas wtorkowego szczytu w Singapurze Trump mówił również o "gwarancjach bezpieczeństwa" dla Korei Północnej. Rozwijając tą myśl w wywiadzie dla Fox News powiedział: - Jego kraj (Kim Dzong Una) musi być zdenuklearyzowany i on to zrozumiał, w pełni to zrozumiał.

Prezydent USA po spotkaniu z północnokoreańskim przywódcą udzielił również wywiadu stacji ABC News.

- Korea Północna pozbędzie się broni nuklearnej. Nawet nie rozważaliśmy innej opcji. Pozbędą się jej i - jak sądzę - chcą to zrobić dość szybko. Zobaczymy, ale myślę, że zaczną od razu - oświadczył Trump.

- Wierzę Kimowi. Dobrze go poznałem w tym krótkim czasie - stwierdził.

Dodał, że "ufa" dyktatorowi z Północy. Przyznał, że "to możliwe", iż za rok stwierdzi, że było to błędem.

- Działamy na najwyższym szczeblu, wiele może się zmienić. Ale on też mi ufa. Tak myślę. W obecności reporterów, także z jego delegacji, powiedział, że wie iż żaden inny prezydent by tego nie dokonał. On ufa mi, a ja jemu - skomentował.

Zapytany o to, czy sądzi, że Kim chce się zmienić, Trump odparł: - W swoim życiu zawarłem wiele umów z wieloma osobami. Czasami ci, którym najmniej się ufa, okazują się najbardziej honorowi, a ci, którym ufasz, nie są honorowi.