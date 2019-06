Boris Johnson ma poparcie Trumpa. "To bardzo porządny gość. Lubię go"





Donald Trump wyraził w piątek poparcie dla Borisa Johnsona, jednego z głównych orędowników brexitu, jako ewentualnego następcy brytyjskiej premier Theresy May. - Myślę, że Boris wykonałby bardzo dobrą robotę - powiedział prezydent USA.

Donald Trump złoży w dniach 3-5 czerwca wizytę państwową w Wielkiej Brytanii, gdzie spotka się z królową Elżbietą II i weźmie udział w obchodach 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.

Trump: Boris to bardzo porządny gość

"350 milionów funtów" zwolenników brexitu. Boris Johnson wezwany do sądu Boris Johnson,... czytaj dalej » Przed wizytą na Wyspach, prezydent USA udzielił wywiadu brytyjskiemu dziennikowi "The Sun". Wypowiedział się między innymi na temat przyszłego następcy premier Theresy May, która zapowiedziała, że 7 czerwca odejdzie ze stanowiska.

Wśród faworytów do objęcia funkcji szefa Partii Konserwatywnej i rządu wymieniani są przede wszystkim: obecny szef MSZ Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt oraz znany jako zwolennik brexitu były szef dyplomacji i były burmistrz Londynu Boris Johnson.

Donald Trump zadeklarował, że zwraca dużą uwagę na to kto zostanie następnym przywódcą torysów, a jednocześnie obejmie funkcję szefa rządu. - Badam tę sytuację bardzo dokładnie. Zapoznałem się z innymi kandydatami, ale myślę, że Boris wykonałby bardzo dobrą robotę - powiedział prezydent USA. - Myślę, że byłby doskonały. Lubię go i zawsze go lubiłem - dodał.

- Nie wiem, czy zostanie wybrany, ale myślę, że to bardzo porządny gość, bardzo utalentowana osoba - komplementował Trump.

Prezydent zaznaczył, że z sympatią przygląda się także obecnemu szefowi MSZ Jeremy’emu Huntowi. - Tak, jego też lubię - przyznał w rozmowie z "The Sun".

Trump zaznaczył, bez wymieniania nazwisk, że także "inni ludzie" [kandydaci - red.] prosili go o wsparcie w kampanii na lidera konserwatystów. - Mógłbym pomóc każdemu, jeśli bym go poparł - powiedział.

Źródło: PAP/EPA / EPA/STAFF Były minister spraw zagranicznych Boris Johnson (lewo) oraz obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt (prawo)

Walka o schedę po May

Kandydat na następcę May boi się laburzystów Kandydat na... czytaj dalej » O stanowisko szefa brytyjskiego rządu ubiega się też minister środowiska Michael Gove. Trump skrytykował go za otwartą niechęć do stanowiska administracji USA wobec Iranu. Gove w wywiadzie udzielonym pod koniec maja powiedział, że "tego typu prężenie muskułów nie jest dobrą drogą".

Ponadto do wyścigu o funkcje lidera konserwatystów wystartowali: minister spraw wewnętrznych Sajid Javid, były minister ds. brexitu Dominic Raab, była liderka klubu Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin Andrea Leadsom oraz minister rozwoju międzynarodowego Rory Stewart.

Pełna lista ubiegających się o stanowisko przywódcy torysów powinna być znana najpóźniej w tygodniu rozpoczynającym się 10 czerwca. W kolejnych tygodniach posłowie Partii Konserwatywnej przeprowadzą serię głosowań, która ma wyłonić dwóch kandydatów. Ostatecznego wyboru dokona około 160 tys. członków ugrupowania.

Źródło: PAP/EPA/Andy Rain Michael Gove jest kandydatem na premiera Wielkiej Brytanii Źródło: Will Oliver/PAP/EPA Sajid Javid jest kolejnym kandydatem do zastąpienia Theresy May

Trump: Brytyjczycy nie pokazali UE, co ma do stracenia

Trump odniósł się negatywnie do negocjacji Londynu z Brukselą w kwestii brexitu. Jego zdaniem Wielka Brytania oddała cały potencjał negocjacyjny Unii Europejskiej. - Bardzo ciężko odnieść sukces, gdy wszystkie argumenty leżą po jednej stronie - przekonywał Trump.

Jego zdaniem brytyjscy negocjatorzy popełnili błąd, nie wywierając presji na UE. - Nie pokazali Unii Europejskiej, co może stracić - mówił.

Wielka Brytania powinna opuścić UE najpóźniej 31 października, ale zmiana na stanowisku szefa rządu może doprowadzić do kolejnego przedłużenia tego terminu, jeśli nowy premier - prawdopodobnie bardziej eurosceptyczny od May - będzie próbował renegocjować wypracowane ze Wspólnotą porozumienie.