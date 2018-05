Trump: spotkam się z Kimem 12 czerwca

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w czwartek, że spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Pierwsze w historii spotkanie przywódców tych krajów ma się odbyć 12 czerwca w Singapurze.

Trump poinformował o tym na Twitterze.

"Moje bardzo wyczekiwane spotkanie z Kim Dzong Unem będzie miało miejsce w Singapurze 12 czerwca. Obaj postaramy się, by uczynić z niego szczególny moment dla światowego pokoju!" - napisał amerykański prezydent.



The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 maja 2018

O tym, że Singapur jest najbardziej prawdopodobnym miejscem spotkania na szczycie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una poinformował w czwartek Reuters, powołując się na anonimowego przedstawiciela amerykańskich władz.

Wcześniej Trump wykluczył zorganizowanie go w strefie zdemilitaryzowanej między Koreą Północną i Koreą Południową - wskazała agencja.

Według Reutersa, Trump i Kim będą rozmawiali o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Uwolnienie Amerykanów utorowało drogę

W środę - jak zauważył Reuters - zlikwidowana została główna przeszkoda stojąca na drodze do rozmów obu przywódców, czyli uwolnienie przez reżim w Pjongjangu trzech obywateli USA.

Zwolnieni Amerykanie to Kim Dong Chul, Kim Hak Song i Tony Kim, znany również jako Kim Sang Duk. Ten pierwszy został aresztowany w Korei Północnej w 2015 roku pod zarzutem działalności wywrotowej, po czym w marcu 2016 roku skazano go na 10 lat więzienia i pracy przymusowej. Z kolei Kim Hak Song i Tony Kim zostali aresztowani odpowiednio w maju i w kwietniu 2017 roku z powodu rzekomej działalności antypaństwowej. Obaj wykładali na uniwersytecie naukowo-technicznym w Pjongjangu.

Komentatorzy ocenili uwolnienie trójki jako gest dobrej woli ze strony północnokoreańskiego reżimu przed spotkaniem Trumpa i Kima.

Po ich powitaniu w USA, prezydent Trump stwierdził, że wydaje mu się, że północnokoreański dyktator chce wprowadzić swój kraj "do prawdziwego świata". Dodał, że ma nadzieję na zrobienie czegoś "znaczącego" w efekcie wtedy jeszcze publicznie nie potwierdzonego spotkania.