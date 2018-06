Kim Kardashian prosiła, Trump zdecydował. 63-latka wyjdzie z więzienia





Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump skrócił karę skazanej na dożywocie Alice Johnson. Kobieta trafiła do więzienia za przestępstwa związane z narkotykami. Spędziła za kratami 21 lat, teraz ma 63 lata. O jej sprawie rozmawiała niedawno z prezydentem celebrytka Kim Kardashian.

"Mam całkowite prawo ułaskawić sam siebie" Prezydent USA... czytaj dalej » Alice Johnson została skazana w 1996 roku. Pomagała siatce handlarzy kokainą. Jak później wyjaśniała, zaczęła z nimi współpracować, kiedy straciła pracę i nie była w stanie utrzymać rodziny. Tłumaczyła, że po śmierci syna i rozwodzie jej życie zaczęło wymykać się spod kontroli.

Johnson została skazana na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, mimo że wcześniej nie była karana.

W 2016 roku nagranie opowiadające jej historię zobaczyła celebrytka Kim Kardashian. Sprawa najwyraźniej bardzo ją poruszyła, bo wspominała o niej w mediach społecznościowych, nazywając wyrok "bardzo niesprawiedliwym". Jak podaje CNN, Kardashian kontaktowała się między innymi z Ivanką Trump i Jaredem Kushnerem, który promuje reformę więziennictwa. W zeszłym tygodniu spotkała się z samym Donaldem Trumpem.

Trump skraca karę

W środę Biały Dom poinformował, że Donald Trump skrócił karę Johnson. "Pani Johnson wzięła odpowiedzialność za swoje zachowanie z przeszłości i w ciągu ostatnich dwóch dekada stała się wzorowym więźniem" - przekazano w komunikacie. "Mimo że odsiadywała wyrok dożywocia, ciężko pracowała, by się zrehabilitować i była wzorem dla innych więźniów" - dodano.

W oświadczeniu wskazano także, że choć amerykańska administracja jest przekonana, iż z przestępczością należy się rozprawiać twardo, wierzy także w drugą szansę dla tych, którzy starali się poprawić w więzieniu.

Kim Kardashian napisała w środę na Twitterze, że jest wdzięczna Donaldowi Trumpowi i Jaredowi Kushnerowi. Jak dodała, decyzja prezydenta jest "inspirująca" i "daje nadzieję wielu innym, którzy także zasługują na drugą szansę".



So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

Według organizacji American Civil Liberties Union Johnson to jedna z ponad 3200 osób odsiadujących karę dożywocia za przestępstwa bez użycia przemocy. 70 procent tych spraw dotyczy narkotyków. W 65 procentach przypadków skazanymi są - jak Johnson - osoby czarnoskóre.

Skrócenie kary Johnson to szósty akt łaski Trumpa, od kiedy został prezydentem. Nie jest to również pierwszy raz, kiedy podjął taką decyzję po apelu znanej osobie. W zeszłym miesiącu pośmiertnie ułaskawił boksera Jacka Johnsona, po tym jak o jego sprawie poinformował go aktor Sylvester Stallone.