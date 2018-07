Donald Trump rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii

Prezydent USA Donald Trump rozpoczął w czwartek po południu czterodniową wizytę w Wielkiej Brytanii, w trakcie której spotka się między innymi z królową Elżbietą II, premier Theresą May i przedstawicielami biznesu, a także obejrzy pokaz "nowatorskich zdolności wojskowych".

To pierwszy pobyt Trumpa w Wielkiej Brytanii od objęcia urzędu prezydenta w styczniu 2017 roku.

Rządowy samolot Air Force One wylądował tuż przed godziną 14. czasu lokalnego (15. czasu polskiego) na lotnisku Stansted pod Londynem. Po wyjściu na płytę lotniska, prezydent przesiadł się do wojskowego śmigłowca Marine One, który skierował się do rezydencji ambasadora Stanów Zjednoczonych w Londynie.

Następnie udał się do podlondyńskiego pałacu Blenheim, w którym urodził się Winston Churchill, były premier Wielkiej Brytanii i jeden z ulubionych polityków Trumpa. Tam weźmie udział w uroczystym bankiecie na jego cześć i spotka się z przedstawicielami biznesu.

Demonstracje przeciwko Trumpowi "muszą być pokojowe"

Wieczorem Trump wróci do londyńskiej rezydencji ambasadora. W okolicy rezydencji mają odbyć się wielotysięczne protesty przeciwko wizycie prezydenta USA w Wielkiej Brytanii. Największy marsz przeciwko jego polityce zaplanowany jest jednak na piątek rano. Wtedy również nad miastem będzie latał sześciometrowy sterowiec przedstawiający karykaturalny wizerunek amerykańskiego prezydenta w pielusze.

Źródło: PAP/EPA/SEAN DEMPSEY Donald Trump rozpoczął wizytę w Londynie

Burmistrz Londynu Sadiq Khan zaapelował w czwartek do protestujących. "Moje przesłanie do przychodzących na protesty w Londynie jest takie, że muszą być one pokojowe i w dobrym duchu. Tym, którzy zamierzają powodować kłopoty lub łamać prawo, mówię: nie jesteście mile widziani" - napisał w oświadczeniu.

Spotkanie z Elżbietą II

Drugiego dnia wizyty Trump i May razem odwiedzą bazę wojskową, w której - jak napisano w programie - "zobaczą pokaz nowatorskich zdolności wojskowych Wielkiej Brytanii" i efekty wspólnych brytyjsko-amerykańskich ćwiczeń żołnierzy. Następnie pojadą do podlondyńskiej rezydencji szefowej rządu w Chequers na rozmowy dwustronne dotyczące polityki zagranicznej.

Później prezydent uda się na zamek w Windsorze, gdzie spotka się z królową Elżbietą II. Tego samego wieczoru odleci do Szkocji, gdzie spędzi weekend, grając w golfa. W poniedziałek Trump poleci do Finlandii, gdzie w Helsinkach spotka się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.