Jeśli w czymś w sprawie Korei Północnej pomagają nam Chiny, to Rosja to psuje - powiedział w środę dla agencji Reutera prezydent USA Donald Trump. Podkreślił również, że nie wierzy, by ewentualne negocjacje z reżimem w Pjongjangu mogły przynieść pozytywne efekty.