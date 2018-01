Trump przyleciał do Zurychu, skąd udał się do Davos. W słynnym kurorcie spędzi dwa dni, gdzie będzie uczestniczył w różnych wydarzeniach. Punktem kulminacyjnym będzie piątkowe przemówienie przed publicznością złożoną z liderów biznesu i przywódców politycznych.

- Wkrótce udamy się do Davos w Szwajcarii, żeby powiedzieć światu, jak dobrze ma się Ameryka i jak dobrze jej idzie. Nasza gospodarka kwitnie i dzięki wszystkiemu, co robię, będzie kwitła coraz bardziej. Nasz kraj wreszcie znów WYGRYWA! - napisał Trump na Twitterze przed wylotem.

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better...Our country is finally WINNING again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 stycznia 2018