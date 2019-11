Niezapowiadane badania lekarskie Trumpa





Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poddał się w sobotę niezapowiedzianym badaniom medycznym, w tym laboratoryjnym. Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham zapewniła, że badania były częścią corocznego przeglądu stanu zdrowia prezydenta. Dodała, że Trump "jest zdrowy, jak tylko może być" i "ma więcej energii niż ktokolwiek w Białym Domu".

73-letni amerykański prezydent odbył badania w szpitalu wojskowym Walter Reed w pobliżu Waszyngtonu. Badania te nie były jednak wcześniej zapowiadane.

"Ma więcej energii niż ktokolwiek w Białym Domu"

- Przewidując bardzo pracowity rok 2020, prezydent korzysta z wolnego weekendu w Waszyngtonie, aby rozpocząć część swojego rutynowego corocznego badania kontrolnego w Walter Reed - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham, zaprzeczając jakoby Donald Trump miał problemy zdrowotne.

Trump ujawni treść rozmowy z Zełenskim. "Będzie poruszająca" W tym tygodniu... czytaj dalej » - Jest zdrowy, jak tylko może być (…) Ma więcej energii niż ktokolwiek w Białym Domu. Ten człowiek pracuje od 6 rano do bardzo, bardzo późnej nocy – zapewniła w rozmowie ze stacją Fox News.

- Nie skarży się na nic, o czym świadczą jego spotkania z tysiącami Amerykanów kilka razy w tygodniu - dodała Grisham.

- Prezydent rozmawiał również z personelem medycznym szpitala Waltera Reeda, by podziękować za wyjątkową opiekę, jaką zapewnia naszym rannym żołnierzom oraz życzyć im szczęśliwego Święta Dziękczynienia - poinformowała rzeczniczka Białego Domu.

Sam Trump we wpisie na Twitterze oświadczył, że "wszystko (jest - red.) bardzo dobrze".



Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 listopada 2019

Po nieco ponad dwóch godzinach pobytu w szpitalu Donald Trump wrócił do Waszyngtonu.

Rzecznik Białego Domu: prezydent nie musi ujawniać wyników badań

Grisham powiedziała stacji CNN, że Biały Dom nie ujawni wyników badań zdrowotnych Trumpa, dopóki nie zakończy całego corocznego przeglądu stanu zdrowia. Prezydent nie jest zobligowany do ujawniania wyników swoich badań.

Trump: opublikujemy zapis drugiej rozmowy z Zełenskim Prawdopodobnie we... czytaj dalej » Stacja CNN zwraca uwagę, że wizyta w szpitalu była niezapowiedziana i podkreśla, powołując się na swe źródła, że jeszcze w piątek harmonogram zajęć prezydenta nie przewidywał wizyty w Walter Reed. Wcześniej w podobnych przypadkach było to z wyprzedzeniem ogłaszane. Zazwyczaj udawał się tam helikopterem Marine One. W sobotę zdecydował się na dotarcie tam w kolumnie samochodów.

Główny ekspert medyczny CNN, Sanjay Gupty, zauważył, że wiele rutynowych testów medycznych można wykonać w Białym Domu. Niektóre wymagają jednak wizyty w szpitalu Waltera Reeda.

Stan zdrowia "ogólnie bardzo dobry"

Trump przeszedł pełne badania zdrowotne w szpitalu wojskowym Walter Reed w lutym. Uznano wówczas jego stan zdrowia za "ogólnie bardzo dobry". Wówczas przy wzroście 190 cm, prezydent ważył 108 kg. Prezydencki lekarz wskazał wówczas na lekką nadwagę Trumpa i zalecił mu zrzucenie zbędnych kilogramów.

Reuters podkreśla, że Donald Trump znany jest z zamiłowania do hamburgerów i steków oraz niechęci do ćwiczeń fizycznych. W opinii źródeł CNN prezydent wprowadził jedynie niewielkie zmiany w swej diecie i aktywności fizycznej.