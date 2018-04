Trump jak Mun? Prezydent USA pisze o możliwym miejscu spotkania z Kimem

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w poniedziałek, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem mogłoby się odbyć w Domu Pokoju na granicy między obiema Koreami, czyli tam, gdzie w piątek Kim spotkał się z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem.

"Liczne kraje są rozważane jako miejsce SPOTKANIA, ale czy Dom Pokoju/Dom Wolności, na granicy między Koreą Północną i Południową, byłby bardziej reprezentatywnym, ważnym i trwałym miejscem niż kraj będący stroną trzecią? Tylko pytam!" - napisał Trump na Twitterze.





Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 kwietnia 2018



Dom Pokoju i Dom Wolności znajdują się w Panmundżomie, w strefie zdemilitaryzowanej między państwami koreańskimi i oba znajdują się po południowokoreańskiej stronie granicy.

Przed opublikowaniem poniedziałkowego wpisu Donalda Trumpa, w mediach pojawiły się spekulacje, że dłuższą listę możliwych miejsc spotkania zawężono do Singapuru i Mongolii - podała agencja Kyodo.

Spotkanie Kim Dzong Una i Mun Dze Ina

Limuzyna Kim Dzong Una

Kim Dzong Un i Mun Dze In

Kim Dzong Un i Mun Dze In

Szczyt nada ton planowanemu na maj lub czerwiec historycznemu spotkaniu Kima z prezydentem USA

Szczyt koreański jest pierwszą okazją, aby przyjrzeć się Kimowi bez pośrednictwa północnokoreańskich ani chińskich mediów

Kim Dzong Un przekracza linię demarkacyjną

Spotkanie Kim Dzong Una i Mun Dze Ina obserwował 27 kwietnia cały świat

Kim i Mun zasadzili symbolicznie drzewo. Twierdzą, że będą się starali o pokój na półwyspie

Obie Koree będą dążyć do przekształcenia rozejmu w układ pokojowy

Wspólna deklaracja Korei Północnej i Południowej została podpisana 27 kwietnia

Mun Dze In i Kim Dzong Un



























Spotkanie jeszcze w maju?

W minionym tygodniu amerykański prezydent mówił z kolei, że jako lokalizacja szczytu z północnokoreańskim dyktatorem brane są pod uwagę trzy miejsca. W piątek powiedział, że jego spotkanie z Kimem odbędzie się w ciągu 3-4 tygodni.

Trump zapewnił też, że nie pozwoli, by Kim z nim "pogrywał" i że opuści miejsce rozmów, jeśli stanie się jasne, że Waszyngton i Pjongjang nie dojdą do porozumienia.

Po piątkowych rozmowach prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina z Kimem Trump wyraził nadzieję, że mieszkańcy obu Korei "pewnego dnia będą mogli żyć w harmonii, dobrobycie i pokoju".



W dokumencie podpisanym 27 kwietnia przez Mun Dze Ina i Kim Dzong Una zadeklarowano, że "Korea Południowa i Korea Północna potwierdziły wspólny cel osiągnięcia wolnego od broni nuklearnej Półwyspu Koreańskiego poprzez pełną denuklearyzację" oraz zobowiązały się do "aktywnego poszukiwania wsparcia i współpracy społeczności międzynarodowej" w tym celu.

W poniedziałek Mun Dze In powiedział, że Trump powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla za swoje wysiłki na rzecz zakończenia konfliktu z Koreą Północną.