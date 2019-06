Trump dostał "bardzo ciepły, bardzo miły list" od Kim Dzong Una

Donald Trump poinformował, że otrzymał kolejny list od przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Prezydent USA ocenił, że korespondencja jest "bardzo ciepła" i nazwał ją "cudowną". Trump podkreślił, że po otrzymaniu listu ma nadzieję, iż w relacjach z Pjongjangiem "zdarzy się coś pozytywnego". Szczegółów jednak nie chciał zdradzić.

"WSJ": zamordowany brat Kima był prawdopodobnie informatorem kilku państw Brat przyrodni... czytaj dalej » Jak zauważa agencja Reutera, Trump poinformował o liście dzień po doniesieniach dziennika "The Wall Street Journal", który napisał, że przyrodni brat Kim Dzong Una - Kim Jong Nam został zabity w 2017 roku na lotnisku w Kuala Lumpur, ponieważ był agentem CIA.



- Doceniłem ten list. Widziałem informacje o jego (Kima) bracie i CIA. Powiem Kimowi, że nie stałoby się to pod moimi rządami. Nie pozwoliłbym na to. To bardzo ciepły, bardzo miły list. Myślę, że Korea Północna ma ogromny potencjał - mówił Trump.



Trump nie wykluczył także kolejnego spotkania z przywódcą komunistycznej Korei i podkreślił, że Kim dotrzymuje obietnic o zaprzestaniu testów rakiet balistycznych dalekiego zasięgu i podziemnych prób jądrowych.



Wcześniej we wtorek o możliwości organizacji trzeciego szczytu Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem informował prezydencki doradca ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. - Będziemy gotowi, kiedy tylko oni będą gotowi - mówił Bolton dodając, że szczyt mógłby się odbyć "w jakimkolwiek czasie, kiedy oni będą chcieli to zaplanować". Putin: mamy nadzieję, że USA i Korea Północna wkrótce wznowią rozmowy - Mamy nadzieję,... czytaj dalej »

Fiasko w Hanoi

Relacje na linii Waszyngton - Pjongjang znalazły się impasie po drugim spotkaniu Trumpa z Kimem, które odbyło się w lutym tego roku w Hanoi i nie przyniosło porozumienia w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego ani ewentualnego złagodzenia międzynarodowych sankcji nałożonych na Pjongjang.



Od tego czasu Korea Północną winą za niepowodzenie spotkania obarczała USA i uzależniała dalsze negocjacje od zmiany podejścia Waszyngtonu; przeprowadziła też dwa testy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.



Przed lutowym szczytem Trump kilkukrotnie informował, że prowadzi listowną korespondencję z Kim Dzong Unem. Wymiana listów między obydwoma przywódcami rozpoczęła się po pierwszym ich spotkaniu, które miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku w Singapurze.

Źródło: PAP/Reuters Próby rakietowe Kimów