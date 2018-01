"Powód tego, że odwołałem swoją podróż do Londynu, jest taki, że nie jestem wielkim fanem tego, że administracja (Baracka) Obamy sprzedała prawdopodobnie najlepiej zlokalizowaną i najlepszą ambasadę w Londynie za "grosze" (ang. peanuts - orzeszki) tylko po to, żeby zbudować nową w innym miejscu za 1,2 miliarda dolarów" - napisał Trump na Twitterze.

I dodał: "Zła umowa. Chcieli, żebym przecinał wstęgi. NIE".

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 stycznia 2018