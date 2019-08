"To sprawa pomiędzy Polską a Niemcami. Mam dobre stosunki z oboma krajami"

Video: Cezary Grochot / Fakty TVN

30.08.2019 | Poważny huragan i ważny stan. Donald Trump nie...

Huragan Dorian, który obecnie znajduje się nad Atlantykiem, gwałtownie przybiera na sile. W piątek miał kategorię drugą, ale meteorolodzy prognozują, że kiedy uderzy w poniedziałek we wschodnią Florydę, to będzie się już zaliczał do kategorii czwartej. To katastrofalna siła. Tymczasem w kontekście nadchodzących wyborów prezydenckich w USA Floryda jest bardzo ważnym stanem, o ile nie najważniejszym.

»