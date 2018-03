Trump o ataku na Skripala: kiedy ustalimy fakty, potępimy Rosję czy ktokolwiek to był





Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że planuje rozmowę z brytyjską premier Theresą May na temat ataku z użyciem broni chemicznej na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. - Wydaje mi się, że to Rosja, biorąc pod uwagę dowody, jakie oni (Brytyjczycy) mają - stwierdził.

- Tak szybko, jak ustalimy fakty, jeśli zgodzimy się z nimi, potępimy Rosję czy ktokolwiek to był - powiedział Trump dziennikarzom.

Paryż solidaryzuje się z Londynem

W sprawie ataku wypowiedziało się we wtorek również MSZ Francji. Resort nie odniósł się do podejrzenia wysuniętego przez władze Wielkiej Brytanii, że za atakiem stała Rosja.



"Próba zabójstwa dwojga obywateli Rosji podjęta 4 marca w Salisbury przy użyciu środka paralitycznego-drgawkowego pochodzenia wojskowego jest całkowicie niedopuszczalna" - napisała we wtorkowym oświadczeniu rzecznik francuskiego MSZ Agnes Von der Muhll.



Komunikat wydano po rozmowie telefonicznej szefa francuskiej dyplomacji Jean-Yves'a Le Driana z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych Borisem Johnsonem.

"Sprawcy muszą odpowiedzieć"

Także szef MSZ Niemiec Sigmar Gabriel potępił we wtorek atak na Skripala.

- Jeśli potwierdzi się, że Rosja miała udział w ataku, byłaby to poważna sprawa - powiedział Gabriel.



- Jak najbardziej stanowczo potępiamy atak przeprowadzony z użyciem zakazanej broni chemicznej - podkreślił szef niemieckiej dyplomacji w oświadczeniu wydanym po rozmowie telefonicznej z szefem MSZ Wielkiej Brytanii.



Gabriel zaznaczył, że sprawcy próby otrucia Skripala muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

"Potrzebujemy wspólnej europejskiej odpowiedzi"

Lider frakcji liberałów w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadt powiedział z kolei, że atak powinien zostać omówiony na unijnym szczycie.



- Chciałbym się odnieść do próby otrucia Sergieja Skripala i jego córki. Premier (Wielkiej Brytanii) Theresa May powiedziała, że jest to atak na Wielką Brytanię. Uważam, że w tym przypadku absolutnie konieczna jest wspólna reakcja Rady Europejskiej. Unia Europejska powinna zdecydować o podjęciu odpowiednich środków zaradczych - powiedział Verhofstadt na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

- Potrzebujemy wspólnej europejskiej odpowiedzi - dodał.

Żądania pilnych wyjaśnień

Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii, oraz towarzysząca mu córka Julia trafili 4 marca do szpitala w stanie krytycznym. Wcześniej tracili przytomność w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu. W poniedziałek May ujawniła, że oboje zostali poddani działaniu rosyjskiej broni chemicznej Nowiczok.



Brytyjska premier powiedziała w poniedziałek w Izbie Gmin, że brytyjski rząd uznał za "wysoce prawdopodobne", iż za próbą zabójstwa byłego rosyjsko-brytyjskiego szpiega stała Rosja, i zażądał od Kremla złożenia pilnych wyjaśnień.

Na pierwszych stronach wtorkowych wydań brytyjskich gazet znalazła się informacja, że brytyjski rząd dał Kremlowi czas do końca dnia na przedstawienie szczegółowych informacji o programie rozwoju broni chemicznej oraz tego, w jaki sposób zabójczy środek mógł zostać użyty na terytorium Wielkiej Brytanii.