Prezydent Trump nakłada nowe sankcje na Iran

Prezydent USA Donald Trump wydał w środę rozporządzenie wykonawcze nakładające sankcje na eksport irańskiej stali i innych metali. Poinformował, że jest to też ostrzeżenie dla krajów importujących metale z Iranu. Wcześniej tego dnia Teheran poinformował, że wycofa się z niektórych zobowiązań zawartych w umowie nuklearnej z 2015 roku

Rozporządzenie wykonawcze jest sygnałem dla innych krajów, "że pozwalanie na to, by irańska stal i inne metale wpływały do ich portów, nie będzie już tolerowane" - powiedział prezydent Donald Trump.

Dekret Trumpa pozwoli też na nałożenie restrykcji na instytucje finansowe zaangażowane w transakcje związane z irańskim sektorem metalowym - podaje Reuters.

Iran wycofał się z części porozumienia atomowego

W środę resort spraw zagranicznych Iranu poinformował, że Teheran wycofa się z niektórych zobowiązań zawartych w umowie nuklearnej z 2015 roku, a prezydent Iranu Hasan Rowhani zagroził wznowieniem produkcji wysoko wzbogaconego uranu.

O wycofaniu się z niektórych zobowiązań umowy poinformowano sygnatariuszy porozumienia nuklearnego w listach od prezydenta Rowhaniego, które dostarczono w środę rano ambasadorom Chin, Francji, Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii, które wraz z USA były stronami umowy z Teheranem.

"Do następnych sankcji jest już blisko. Bardzo blisko"

"Nie pozwolimy Iranowi na zdobycie broni jądrowej" Decyzja Iranu, by wycofać się z pewnych zobowiązań wynikających z międzynarodowego paktu nuklearnego, "to nic innego, jak nuklearne szantażowanie Europy" - ocenił wcześniej w środę doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw broni masowego rażenia Tim Morrison.

- Naszedł czas, by społeczność międzynarodowa zdecydowanie potępiła nuklearne posunięcia Iranu oraz by zwiększyła presję na reżim, aby dostosował się do amerykańskich wymagań - powiedział Morrison. Dodał, że Waszyngton "nie skończył" z sankcjami wobec Iranu. - Do następnych sankcji jest już blisko. Bardzo blisko - ostrzegł.

- Ktokolwiek złamie amerykańskie restrykcje wobec Iranu, zostanie zidentyfikowany i pociągnięty do odpowiedzialności - dodał.

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny

Waszyngton: będziemy wywierać maksymalną presję

Szef MSZ Iranu: Stanami Zjednoczonymi gardzi się w regionie Również w środę specjalny wysłannik USA do spraw Iranu Brian Hook powiedział, że globalne rynki przewidziały już spadek eksportu irańskiej ropy do zera, a Stany Zjednoczone nie przyznają już nikomu tymczasowego zezwolenia na kupno irańskiego surowca.

Hook oznajmił, że USA nie chcą wojny z Teheranem, ale Waszyngton będzie tak długo wywierał "maksymalną presję" na Iran, aż "zmieni się jego zachowanie".

Pompeo: Iran eskaluje swe działania

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo, powołując się na wywiad USA, powiedział, że amerykańska administracja dysponuje informacją, iż Iran "eskaluje swe działania". W wywiadzie dla "Wall Street Journal" Pompeo ocenił, że istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż Teheran planuje ataki. Dodał, że jego niezaplanowana wizyta w Iraku była formą zapewnienia tego kraju, iż Stany Zjednoczone będą go bronić.

Pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan oświadczył, że USA odpowiedzą na wszelkie ataki na ich siły, interesy i ich sojuszników.

Teheran daje 60 dni

Reuters: Amerykanie wyślą na Bliski Wschód prawdopodobnie bombowce B-52 Prezydent Donald Trump 8 maja 2018 roku zdecydował o wycofaniu USA z porozumienia, a obecnie amerykańska administracja zacieśnia restrykcje, dążąc do całkowitej izolacji Iranu i pozbawienia go dochodów z eksportu ropy.

W środę prezydent Rowhani wyznaczył pozostającym w umowie pięciu krajom termin 60 dni na spełnienie obietnic dotyczących ochrony irańskiej ropy i sektora bankowego przed amerykańskimi sankcjami. W liście do ambasadorów zagrożono, że jeśli to nie nastąpi, Iran zawiesi stosowanie kolejnych postanowień porozumienia.

Państwa, które oprócz Stanów Zjednoczonych były stronami układu z Teheranem, od początku były przeciwne decyzji Trumpa. Uzgodniły jesienią z Iranem, że postarają się utrzymać w mocy pakt nuklearny i relacje handlowe. UE zadeklarowała, że zamierza stworzyć mechanizmy płatnicze, które pozwolą ominąć amerykańskie restrykcje poprzez zrezygnowanie z dolara jako waluty rozliczeń z Teheranem.