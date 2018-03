Rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem była "bardzo dobra" - powiedział Donald Trump, siedząc we wtorek w Gabinecie Owalnym w Białym Domu przed dziennikarzami, którzy zostali tam wpuszczeni, by sfotografować go wraz z goszczącym w USA następcą saudyjskiego tronu. Amerykański przywódca dodał, że wkrótce może dojść do jego spotkania z rosyjskim prezydentem.