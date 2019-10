Trump: Kurdowie nie są aniołkami

Foto: MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA Video: Reuters

Syryjska armia odpiera atak Turcji

15.10 | Syryjska armia, która ma wesprzeć Kurdów w walce z turecką inwazją, wkroczyła w poniedziałek do miasta Manbidż na północy Syrii - podały oficjalne syryjskie media oraz AFP, która powołuje się na przedstawiciela władz miasta. Prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej wezwał tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana do "zakończenia inwazji" w Syrii i do ogłoszenia "natychmiastowego zawieszenia broni" - poinformował amerykański wiceprezydent Mike Pence.

