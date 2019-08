Eksplozja irańskiej rakiety. Komentarz Trumpa





Foto: Twitter/Donald Trump | Video: Reuters Eksplozja w irańskim centrum kosmicznym. Zdjęcia satelitarne

W czwartek Iran planował wystrzelić swoją rakietę z Narodowego Centrum Kosmicznego Chomeiniego na północy kraju. Ta jednak eksplodowała na płycie wyrzutni rakietowej. "Stany Zjednoczone Ameryki nie mają związku z katastrofalnym wypadkiem podczas próby wystrzelenia rakiety" – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Teheran planował wystrzelenie rakiety pomimo ostrzeżeń ze strony Waszyngtonu. Plany pokrzyżowała jednak eksplozja pocisku.

"Stany Zjednoczone Ameryki nie mają związku z katastrofalnym wypadkiem podczas próby wystrzelenia rakiety w Iranie. Życzę Iranowi wszystkiego dobrego i powodzenia w ustaleniach, co było przyczyną wybuchu" – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.



The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 sierpnia 2019

Irańska rakieta eksplodowała w centrum kosmicznym W czwartek Iran... czytaj dalej » - Przyczyną były kwestie techniczne i (rakieta - red.) wybuchła, ale nasi młodzi naukowcy pracują nad rozwiązaniem problemu - powiedział agencji Reutera irański urzędnik, który chciał zachować anonimowość.

Nie podał więcej szczegółów.

Wypadek w irańskim centrum kosmicznym potwierdził także przedstawiciel amerykańskiej administracji, którego nazwiska agencja nie ujawnia.

Michael Elleman, dyrektor programu ds. nierozprzestrzeniania broni jądrowej i polityki nuklearnej w Międzynarodowym Instytucie Studiów Strategicznych twierdzi, że przyczyną wybuchu "prawdopodobnie był problem podczas tankowania pocisku lub awaria prądu".

Zdjęcia satelitarne

Amerykańska firma Plant Labs Inc. opublikowała zdjęcia satelitarne irańskiego centrum kosmicznego, ukazujące chmury czarnego dymu, unoszące się nad wyrzutnią rakietową.

Jak pisze portal amerykańskiego radia publicznego NPR, dokładny typ irańskiej rakiety, która eksplodowała, nie jest znany. Zauważa jednocześnie, że wyrzutnia była w przeszłości używana do wystrzeliwania rakiet typu Safir. Są one relatywnie małe i zdolne do przenoszenia jedynie niewielkich satelitów na orbitę.

W sierpniu Teheran informował, że jeden taki satelita, nazywany Nahid-1, jest gotowy do wystrzelenia.