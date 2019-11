Trump spotka się z Erdoganem w Białym Domu





»

Mimo napięcia w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Turcją, prezydenci obu krajów, Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan, potwierdzili w środę, że w przyszłym tygodniu spotkają się w Białym Domu.

"Cieszę się, że zobaczę się z Erdoganem" - napisał w środę Donald Trump na Twitterze po telefonicznej rozmowie z tureckim prezydentem.



....Also talked about their Border with Syria, the eradication of terrorism, the ending of hostilities with the Kurds, and many other topics. Look forward to seeing President Erdogan next Wednesday, November 13th at the @WhiteHouse! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019





Do spotkania przywódców dojdzie 13 listopada, co potwierdziła w środę także kancelaria Erdogana.

Wizyta w cieniu sporu o rzeź Ormian

"Historyczna" decyzja Izby Reprezentantów. Turcja oburzona Izba... czytaj dalej » Po tym, jak pod koniec października Izba Reprezentantów USA uznała za ludobójstwo rzeź Turcji na Ormianach w Imperium Osmańskim w czasie I wojny światowej, Erdogan nie wykluczał możliwości odwołania wizyty w Waszyngtonie.

Turcja oficjalnie nie przyznaje się do ludobójstwa i twierdzi, że Ormianie padli ofiarą epidemii.

Stosunki amerykańsko-tureckie są napięte od wielu miesięcy, m.in. z powodu zakupu przez Turcję rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Donald Trump napisał w środę na Twitterze, że Erdogan poinformował go także o schwytaniu w Syrii przez siły tureckie żony i siostry Abu Bakra al-Bagdadiego, byłego lidera dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS), a także wielu bojowników IS.



Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019





Abu Bakr al-Bagdadi zginął 27 października podczas operacji przeprowadzonej przez amerykańskie siły specjalne w pobliżu granicy Syrii z Turcją.