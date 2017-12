Trump pytał dzieci o świąteczne życzenia. Sam ujawnił, co znajduje się na jego liście

W Wigilię prezydent USA Donald Trump odbierał telefony od dzieci pytając je, co znajduje się na ich listach życzeń skierowanych do Świętego Mikołaja. W rozmowach prezydent ujawnił także, co znajduje się na jego liście życzeń.