Rozbieżności między sojusznikami. Macron i Trump rozmawiali blisko godzinę

Prezydenci USA i Francji przez blisko godzinę rozmawiali we wtorek na marginesie szczytu NATO w Londynie. Przywódcy nie zgadzają się w ocenie Turcji jako członka NATO - pisze Associated Press.

Emmanuel Macron na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu z Donaldem Trumpem odniósł się do stanowiska prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który przed szczytem zapowiedział, że nie poprze planu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i krajów bałtyckich, jeśli kraje Sojuszu nie uznają kurdyjskich milicji w Syrii za terrorystów.

Plan dla wschodniej flanki NATO zagrożony. Prezydenci Erdogan i Duda rozmawiali Prezydent Turcji... czytaj dalej » - Przykro mi, ale nie mamy tej samej definicji terroryzmu - powiedział francuski prezydent. Uznał też, że trudna do zaakceptowania jest sytuacja, w której Turcja jako członek NATO kupuje od Rosji systemy obrony przeciwlotniczej S-400.

Donald Trump odparł, że rozważa, czy w związku z tą decyzją Ankary nałożyć na nią sankcje. Zastrzegł jednak, że Turcja "była bardzo pomocna" podczas operacji sił specjalnych armii USA, w której zginął przywódca tak zwanego Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi.

- Lecieliśmy przez okolice całkowicie kontrolowane przez Turcję i turecką armię. Byli bardzo pomocni. Nie powiedzieliśmy im, dokąd się udajemy ani co robimy. Turcja nie mogła się okazać milsza i bardziej wspierająca – oznajmił Donald Trump, opisując okoliczności operacji przeciwko Bagdadiemu.

Źródło: PAP/Reuters Turecka ofensywa w północnej Syrii

Trump chce zwiększenia nakładów na wojsko

Wcześniej, rozmawiając z dziennikarzami po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, Donald Trump powiedział, że jego "osobistym sukcesem w polityce zagranicznej" jest to, iż kraje NATO zwiększyły wydatki na obronność o 130 miliardów dolarów od 2016 roku. - Deficyt przez wiele, wiele lat był astronomiczny między USA i Europą (...). I ja to zmieniam, zmieniam to bardzo szybko - powiedział prezydent, odnosząc się do dysproporcji między wydatkami Ameryki na obronność i nakładami krajów europejskich.

Spytany później przez dziennikarzy, czy zdecydowałby się bronić krajów NATO, które nie wydają 2 procent PKB na obronność, Donald Trump odparł, że będzie o tym rozmawiał we wtorek. - A to jest bardzo ciekawe pytanie, czyż nie? – dodał.

Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER Donald Trump i Emmanuel Macron spotkali się podczas szczytu NATO w Londynie